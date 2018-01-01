Трамп недоволен блокировкой мессенджеров в Иране

Вашингтон, 1 января. Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на блокировку популярных мессенджеров в Иране.

«Иран, страна спонсируемого терроризма номер один, со множеством происходящих ежечасно нарушений прав человека, теперь закрыл интернет, чтобы мирные демонстранты не могли общаться. Нехорошо!» — говорится в сообщении американского главы в Twitter.

Напомним, что 31 декабря иранские власти заблокировали в стране социальные сети Instagram и мессенджер Telegram на фоне массовых протестов, уже несколько дней проходящих в крупных городах.

Отметим, что, по мнению экспертов, под видом мирных демонстраций США пытаются провести переворот в Иране.