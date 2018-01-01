Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

Москва, 1 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение президента Украины Петра Порошенко к жителям Крыма и Донбасса.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ», — говорится в сообщении российского сенатора в микроблоге Twitter.

Ранее RT на русском сообщало, что в своей речи украинский лидер поздравил с Новым годом жителей полуострова и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, назвав их «братьями и сестрами» и добавив, что их дом — Украина.