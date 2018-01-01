18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сотни хабаровчан встретили Новый 2018 год на набережной
Политика
Трамп не стал комментировать заявление лидера КНДР о создании ядерных сил
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп не стал комментировать заявление лидера КНДР о создании ядерных сил

    6:30  1 Января 2018  /обновлено: 6:30  01 Января 2018
    321

    Трамп не стал комментировать заявление лидера КНДР о создании ядерных сил

    Вашингтон, 1 января. Президент США Дональд Трамп не стал комментировать заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о создании ядерных сил в КНДР.

    В ходе новогоднего вечера в Вашингтоне журналисты спросили у главы Белого дома, как он расценивает заявление Ким Чен Ына о завершении создания национальных ядерных сил КНДР. В ответ Трамп ограничился фразой: «Посмотрим».

    Ранее лидер КНДР заявил, что Пхеньян завершил создание ядерных сил, отметив, что Северная Корея получила оружие, благодаря которому «США не смогут начать войну против Северной Кореи». Кроме того, лидер КНДР заявил о необходимости запустить массовое производство межконтинентальных баллистических ракет.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #трамп #кндр #ким чен ын #северная корея #ядерные силы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      17:19 31 Декабря 2017 1909
      Читать
      16:58
      Вчера

      Стоять на Майдане будет некому: в Госдуме объяснили слова Порошенко об украинском паспорте
      16:07
      Вчера

      Дело о взрыве в петербургском магазине переквалифицировали на статью о теракте
      13:06
      Вчера

      Украина с 1 января вводит биометрический контроль для граждан России и еще 69 стран
      12:34
      Вчера

      В Совфеде с юмором отреагировали на заявление Трампа о «победе» коалиции США в Сирии
      10:31
      Вчера

      Володин поздравил россиян с наступающим 2018 годом

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8721

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14493

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3050

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1635

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15448
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      677
      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      17:19   31 Декабря 2017
      1909
      Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

      Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

      15:15   31 Декабря 2017
      4124
      Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

      Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

      13:25   31 Декабря 2017
      6340