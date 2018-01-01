Трамп не стал комментировать заявление лидера КНДР о создании ядерных сил

Вашингтон, 1 января. Президент США Дональд Трамп не стал комментировать заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о создании ядерных сил в КНДР.

В ходе новогоднего вечера в Вашингтоне журналисты спросили у главы Белого дома, как он расценивает заявление Ким Чен Ына о завершении создания национальных ядерных сил КНДР. В ответ Трамп ограничился фразой: «Посмотрим».

Ранее лидер КНДР заявил, что Пхеньян завершил создание ядерных сил, отметив, что Северная Корея получила оружие, благодаря которому «США не смогут начать войну против Северной Кореи». Кроме того, лидер КНДР заявил о необходимости запустить массовое производство межконтинентальных баллистических ракет.