В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине

Москва, 1 января. Закон, предусматривающий возможность оказания дистанционной медицинской помощи вступает в силу в России 1 января.

Сообщается, что закон о телемедицине был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года.

В документе говорится о возможности оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Помимо этого, закон предусматривает с 1 января 2019 года возможность выдачи электронных рецептов для получения лекарств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Ранее RT на русском сообщало, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопрос финансирования приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».