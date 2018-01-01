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В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине
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    В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине

    6:26  1 Января 2018
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    В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине

    Москва, 1 января. Закон, предусматривающий возможность оказания дистанционной медицинской помощи вступает в силу в России 1 января.

    Сообщается, что закон о телемедицине был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года.

    В документе говорится о возможности оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

    Помимо этого, закон предусматривает с 1 января 2019 года возможность выдачи электронных рецептов для получения лекарств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества.

    Ранее RT на русском сообщало, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопрос финансирования приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».

    Автор: Ирина Новикова
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    #минздрав рф #телемедицина
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