Британские ученые обнаружили неожиданное лекарство от старения мозга

Лондон, 1 января. Специалисты из британского Ланкастерского университета обнаружили, что препарат, применяющийся для лечения диабета, также можно использовать и против болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний.

В ходе исследования трансгенных мышей, в ДНК которых введены гены, отвечающие за развитие болезни Альцгеймера у человека, оказалось, что после введения препарата, состоящего из глюкагоноподобного пептида-1, глюкозозависимого инсулинотропного полипептида и глюкагона, у подопытных животных уменьшилось количество бляшек в мозге, а также снизился уровень воспаления и окислительного стресса.

Подчеркивается, что данный метод позволяет предотвратить гибель нервных клеток и сохранить их работу.

Ранее RT на русском сообщало, что у 20% россиян есть высокая генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера.