В России с 1 января запущена система tax free для иностранцев

Москва, 1 января. Система tax free, благодаря которой иностранцы получат возможность вернуть себе 18% НДС с товаров, приобретенных в России и вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС, заработала в РФ с 1 января.

Сообщается, что правом на возврат налога на добавленную стоимость обладают граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Чтобы получить возврат налога, иностранцу необходимо приобрести с чеками в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога.

Подчеркивается, что система не затрагивает товары, облагаемые акцизом. Отмечается, что вначале система будет запущена в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Ранее RT на русском сообщало, что в марте 2017 года глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что механизм tax free может заработать и в России.