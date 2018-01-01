КНДР планирует отправить свою сборную на Олимпийские игры в Пхенчхан

Пхеньян, 1 января. КНДР планирует направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры в Южную Корею. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам страны, которое транслировало Центральное телевидение Северной Кореи.

«Мы намереваемся отправить нашу команду», — сказал лидер КНДР, отметив, что Пхеньян намерен улучшать отношения с Южной Кореей.

Северная Корея пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, однако технически до середины января КНДР может успеть направить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры-2018 в Южную Корею.

Стоит отметить, что в Южной Корее проявляют большой интерес к вопросу участия КНДР в ОИ-2018. Несмотря на весьма непростые двусторонние политические отношения, официальный Сеул, включая президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, министра иностранных дел Кан Гё Хва и главу Оргкомитета Ли Хи Бома, неоднократно официально заявляли, что будут рады видеть делегацию из КНДР.