Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР провести новые ракетные испытания

Пхеньян, 1 января. Северная Корея готовится к новым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявил этом лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам страны, которое транслировало Центральное телевидение Северной Кореи.

«Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее лидер КНДР заявил, что Пхеньян завершил создание национальных ядерных сил страны, отметив, что теперь Северная Корея обладает оружием, благодаря которому «США не смогут начать войну против КНДР». Кроме того, Ким Чен Ын заявил о необходимости начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет.