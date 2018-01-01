Пожар уничтожил более тысячи автомобилей на стоянке в Ливерпуле

Ливерпуль, 1 января. Пожар, произошедший на многоуровневой парковке в Ливерпуле, уничтожил более тысячи находившихся на ней автомобилей.

«Предварительное расследование показало, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие. По нашим данным, все автомобили на парковке были уничтожены», — говорится в сообщении полиции графства Мерсисайд.

Отмечается, что рядом с парковкой проходила международная выставка лошадей. В результате пожара заключительное, четвертое шоу пришлось отменить, а животных эвакуировать. Также свои дома покинули некоторые местные жители.