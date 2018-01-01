Лидер КНДР призвал начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет

Пхеньян, 1 января. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет. Об этом северокорейский лидер сказал в новогоднем обращении к гражданам страны, которое транслировало Центральное телевидение Северной Кореи.

«Мы должны начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет», — заявил Ким Чен Ын.

Он также добавил, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР должны быть готовы к развертыванию «в условиях реальной войны».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил. По его словам, в распоряжении Пхеньяна теперь есть оружие, благодаря которому «США не смогут начать войну против КНДР».