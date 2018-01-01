Жертвами авиакатастрофы в Коста-Рике стали десять граждан США

Сан-Хосе, 1 января. Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис сообщил, что десять граждан США и два местных пилота погибли при крушении самолета в Гуанакасте.

«Правительство Коста-Рики глубоко сожалеет о гибели 10 американских пассажиров и двух пилотов из Коста-Рики в катастрофе самолета TI-BEI компании Nature Air», — говорится в заявлении президента, опубликованном в Facebook.

Он также подчеркнул, что власти страны сделают все возможное, чтобы поддержать семьи погибших.

В настоящее время спасатели ищут тела погибших. Проводится расследование случившегося.