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Политика
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Порошенко обратился с новогодним поздравлением к жителям Крыма и Донбасса
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    Порошенко обратился с новогодним поздравлением к жителям Крыма и Донбасса

    4:24  1 Января 2018  /обновлено: 4:24  01 Января 2018
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    Порошенко обратился с новогодним поздравлением к жителям Крыма и Донбасса

    Киев, 1 января. Президент Украины Петр Порошенко обратился  с новогодним поздравлением к жителям Крыма и Донбасса.

    Порошенко поздравил с Новым годом жителей российского Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, где в настоящее время проводится так называемая «антитеррористическая операция». Кроме того, Порошенко заявил, что жители Крыма, ДНР и ЛНР якобы «живут в одной стране, которая однажды воссоединятся».

    «Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина», — сказал Порошенко.

    Кроме того, президент Украины поздравил с Новым годом США, Канаду и Европейский союз, а также поблагодарил Вашингтон за поставки оружия.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #россия #донбасс #украина #порошенко #лнр #крым
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