Киев, 1 января. Президент Украины Петр Порошенко обратился с новогодним поздравлением к жителям Крыма и Донбасса.

Порошенко поздравил с Новым годом жителей российского Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, где в настоящее время проводится так называемая «антитеррористическая операция». Кроме того, Порошенко заявил, что жители Крыма, ДНР и ЛНР якобы «живут в одной стране, которая однажды воссоединятся».

«Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина», — сказал Порошенко.

Кроме того, президент Украины поздравил с Новым годом США, Канаду и Европейский союз, а также поблагодарил Вашингтон за поставки оружия.