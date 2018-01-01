Лидер КНДР заявил о завершении создания ядерных сил

Пхеньян, 1 января. Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам страны, которое транслировало Центральное телевидение Северной Кореи.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны. Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Он также добавил, что в распоряжении Пхеньяна теперь есть оружие, благодаря которому «США не смогут начать войну против КНДР».