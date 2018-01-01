В РФ вступает в силу запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров

Москва, 1 января. В России с 1 января вступил в силу запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров.

Согласно закону, организатор обмена мгновенными сообщениями обязан идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи.

Кроме того, на мессенджеры возложены обязательства по ограничению рассылки и передачи сообщении, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требовании российского законодательства. Также на мессенджеры возложены обязательства организовать техническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей и массовых рассылок.