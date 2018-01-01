В Берлине задержали подозреваемых в домогательствах в новогоднюю ночь

Берлин, 1 января. Полиция Берлина сообщила о задержании подозреваемых в сексуальных домогательствах, произошедших в новогоднюю ночь.

«В ходе проведения мероприятий #Welcome2018 в Берлине, к сожалению, поступили отдельные сообщения о сексуальных домогательствах. Такие действия мы не допускаем! Подозреваемые были задержаны», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Подробности о случившемся и точных данных о количестве жалоб на домогательства в настоящий момент неизвестны.

Ранее RT на русском сообщало, что в Берлине решили создать «безопасные зоны» для женщин на Новый год, чтобы защитить их от сексуальных домогательств со стороны мигрантов