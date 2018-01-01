Председателем «Большой семерки» стала Канада

Оттава, 1 января. Председателем неформального объединения «Большая семерка» с 1-го января 2018 года стала Канада. Об этом сообщает ТАСС.

Страна кленового листа перехватила эстафету у Италии. Кроме этих двух стран в клуб входят также Соединенные Штаты, Великобритания, ФРГ, Франция и Япония.

«Канада горда тем, что проведет саммит G7 в 2018 году в Шарлевуа. Этот регион отражает все, чем богата наша страна — от двуязычия и культурного разнообразия, до потрясающих пейзажей в любое время года», — сказал глава правительства Канады Джастина Трюдо.

Следует отметить, что в 1997-м году состав объединения пополнился за счет России. Таким образом G-7 трансформировалась в «большую восьмерку». Однако на фоне украинского кризиса и возвращения Крыма в состав России объединение вернулось к прежнему формату.

Ранее Эммануэль Макрон назвал 2018-й год решающим в битве за Европу.