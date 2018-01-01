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Лукашенко: Белорусам предстоит в новом году сделать страну образцовой
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    Лукашенко: Белорусам предстоит в новом году сделать страну образцовой

    3:20  1 Января 2018
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    Лукашенко: Белорусам предстоит в новом году сделать страну образцовой

    Минск, 1 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны сделать ее образцовой.

    «Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей Родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире», — сказал белорусский лидер в своем новогоднем обращении.

    Он отметил, что именно за такую страну — свободную, независимую — боролись предки нынешних граждан, для того, чтобы живущие на этой земле были здесь настоящими хозяевами.

    Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия является страной, устремленной в будущее.

    Автор: Ирина Новикова
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    #белоруссия #александр лукашенко
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