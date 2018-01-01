Лукашенко: Белорусам предстоит в новом году сделать страну образцовой

Минск, 1 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны сделать ее образцовой.

«Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей Родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире», — сказал белорусский лидер в своем новогоднем обращении.

Он отметил, что именно за такую страну — свободную, независимую — боролись предки нынешних граждан, для того, чтобы живущие на этой земле были здесь настоящими хозяевами.

Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия является страной, устремленной в будущее.