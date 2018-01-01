Калининград, 29 декабря. Жители Калининградской области последними в России встретили Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

В регионе праздник встретили в 1.00 по московскому времени.

«Последними проводили 2016 и встретили 2017 год пограничники в поселке Нормельн на границе России с Польшей. Этот населенный пункт является самой западной точкой Российской Федерации», — уточняет агентство.

Накануне Владимир Путин обратился к гражданам России с традиционным новогодним обращением. Глава государства пожелал счастья в новом году каждой семье и каждому человеку. Российский лидер отдельно поздравил тех, кто встретил бой курантов при исполнении воинского или профессионального долга.