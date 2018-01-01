МЧС РФ: Первые часы 2018 года прошли без происшествий

Москва, 1 января. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ сообщило, что первые часы 2018 года прошли в России без происшествий, чрезвычайных ситуаций во время встречи Нового года не произошло.



Об этом доложили главе ведомства Владимиру Пучкову. Заслушав доклады, министр напомнил, что органы управления и подразделения МЧС с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности.

«В случае возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и других бедствий быстро и оперативно реагировать», — подчеркнул Пучков.

Ранее RTна русском сообщало, что глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что попросил бы у Деда Мороза волшебную палочку, чтобы в стране не было больше различных бедствий.