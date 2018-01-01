Киев, 1 января. Президент Украины Петр Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев в своем новогоднем обращении к народу.

Украинский лидер отдельно обратился к жителям Донбасса и крымчанам.

«Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина… А грабителя, который разорил наш дом — наступит время — прогоним и накажем», — убежден Порошенко.

Президент Украины также упомянул мудрость предстоятеля украинской греко-католической церкви Любомира Гузара.

«Нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас», — заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в своем новогоднем обращении Порошенко говорил о безвизовом режиме, санкциях против России и оружии Соединенных Штатов.