С 1 января в России повышается МРОТ

Москва, 1 января. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ сообщила, что с 1 января в России увеличивается минимальный размер оплаты труда.

Сообщается, что МРОТ составит 9489 рублей, что, по мнению ведомства, положительно скажется на зарплатах 1,5 млн российских работников.

В материале RT на русском говорится, что таким образом минимальный размер оплаты труда приблизился к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения — 10 328 рублей.

Напомним, что в декабре 2017 года был принят закон о поэтапном повышении МРОТ.