Пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе мессенджера

Москва, 1 января. Пользователи WhatsApp из различных стран сообщили о сбое в работе мессенджера.

Сообщается, что с проблемами столкнулись жители Великобритании, Барбадоса, Индии, Панамы, Южной Африки, Испании и Катара.

Отмечается, что среди зафиксированных проблем находятся трудности с отправкой сообщений через приложение, а также невозможность увидеть контакты онлайн.

По словам одного из пользователей из Великобритании, ему не удалось подключиться к мессенджеру ни через WiFi, ни через мобильный интернет.