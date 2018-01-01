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Путин подписал закон о синдицированном кредитовании
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    Путин подписал закон о синдицированном кредитовании

    2:10  1 Января 2018  /обновлено: 2:10  01 Января 2018
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    Путин подписал закон о синдицированном кредитовании

    Москва, 1 января. Президент России Владимир Путин подписал закон о синдицированном кредитовании. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Данный закон предполагает предоставление займа несколькими кредиторами, которые действуют совместно. Закон вводит понятие «синдицированный кредит», которое ранее отсутствовало.

    Согласно тексту документа, участниками синдиката могут быть российские и иностранные банки, а также международные финансовые организации и иностранные юридические лица, которые по закону вправе предоставлять кредиты.

    Ранее глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что данный закон позволит увеличить объемы кредитования в реальном секторе экономики и повысить доступность кредита при одновременном снижении рисков.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #закон
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