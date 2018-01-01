18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Председателем «Большой семерки» стала Канада
Происшествия
Стрелок из Колорадо устроил засаду для нападения на полицейских
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стрелок из Колорадо устроил засаду для нападения на полицейских

    2:00  1 Января 2018
    53

    Стрелок из Колорадо устроил засаду для нападения на полицейских

    Денвер, 1 января. Шериф округа Дуглас в американском штате Колорадо Тони Спурлок заявил, что преступник, открывший огонь по сотрудникам полиции в южном пригороде Денвера, устроил засаду для нападения на правоохранителей.

    «Он знал, что мы идем, разумеется, мы оповестили его о своем прибытии. В них во всех выстрелили очень, очень быстро. Они все были ранены с интервалом в несколько секунд, так что это было нападение, скорее, по принципу засады на наших сотрудников», — пояснил шериф.

    В материале RT на русском сообщается, что преступник произвел около 100 выстрелов из засады.

    Он также отметил, что ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #стрельба #колорадо
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      17:19 31 Декабря 2017 1772
      Читать
      16:58
      Вчера

      Стоять на Майдане будет некому: в Госдуме объяснили слова Порошенко об украинском паспорте
      16:07
      Вчера

      Дело о взрыве в петербургском магазине переквалифицировали на статью о теракте
      13:06
      Вчера

      Украина с 1 января вводит биометрический контроль для граждан России и еще 69 стран
      12:34
      Вчера

      В Совфеде с юмором отреагировали на заявление Трампа о «победе» коалиции США в Сирии
      10:31
      Вчера

      Володин поздравил россиян с наступающим 2018 годом

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8676

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14442

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3048

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1631

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15405
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      489
      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      17:19   31 Декабря 2017
      1772
      Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

      Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

      15:15   31 Декабря 2017
      4033
      Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

      Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

      13:25   31 Декабря 2017
      5263