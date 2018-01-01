Стрелок из Колорадо устроил засаду для нападения на полицейских

Денвер, 1 января. Шериф округа Дуглас в американском штате Колорадо Тони Спурлок заявил, что преступник, открывший огонь по сотрудникам полиции в южном пригороде Денвера, устроил засаду для нападения на правоохранителей.

«Он знал, что мы идем, разумеется, мы оповестили его о своем прибытии. В них во всех выстрелили очень, очень быстро. Они все были ранены с интервалом в несколько секунд, так что это было нападение, скорее, по принципу засады на наших сотрудников», — пояснил шериф.

В материале RT на русском сообщается, что преступник произвел около 100 выстрелов из засады.

Он также отметил, что ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.