Акцизы на бензин в России выросли на 50 копеек

Москва, 1 января. Ставки акцизов на литр бензина и дизельного топлива с 1 января 2018 года вырастут в России на 50 копеек. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, изменились ставки акцизного сбора на папиросы, сигареты сигариллы, сигары и некоторые другие товары. Некоторые изменения ожидают и автолюбителей.

Авто с мощностью двигателя от 200 до 300 «лошадок» и достигнут отметки 714 рублей за одну лошадиную силу.

Ранее сообщалось о резком падении цен на смартфоны iPhone SE.