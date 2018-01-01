Санкции, безвиз и оружие США: Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Киев, 1 января. Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с Новым годом. Видеообращение украинского лидера продемонстрировал телеканал «Интер» и несколько других телеканалов.

Вначале своей речи Порошенко упомянул обмен пленными между конфликтующими сторонами в Донбассе. Он сказал, что Киев продолжит усилия, чтобы вернуть пленных из «вражеских лап». Президент Украины также пообещал «наказать врага».

Не забыл Порошенко своей любимой теме безвизового режима. По его мнению, именно безвиз украинцы надеялись «найти под подушкой» в новогоднюю ночь.

Вспомнил Петр Алексеевич и о поставках оружия США для Украины. Кроме того, украинский лидер поблагодарил страны ЕС за продление санкций против России.

В конце своей речи Порошенко поделился с соотечественниками рекомендации по использованию спичек. Он посоветовал не давать их тем, кто зажигает огонь.

«Слава Украине!», — заключил президент Украины.

Ранее Эммануэль Макрон обратился к народу Франции с новогодним поздравления.