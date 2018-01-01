В России проведена индексация военных пенсий

Москва, 1 января. Индексация военных пенсий проведена в России с 1 января 2018 года.

Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что военные пенсии за первый месяц нового года, проиндексированные по поручению президента РФ Владимира Путина, уже были выплачены в декабре 2017 года.

Отмечается, что индексация затронула 2,6 миллиона человек. После индексации средняя военная пенсия в России составит 24,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее RT на русском сообщало, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям с 1 января 2018 года.