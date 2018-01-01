Самолет с 12 пассажирами потерпел крушение в Коста-Рике

Москва, 1 января. Небольшой самолет разбился в районе провинции Гуанакасте в Коста-Рике. В результате крушения погибли 12 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным СМИ, катастрофа произошла в гористой местности в провинции Гуанакасте на западе Коста-Рике. Самолет разбился на территории лесного массива, после чего начался пожар. На борту самолета находились 10 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным, все пассажиры были иностранцами. Самолет принадлежал местной компании Nature Air.