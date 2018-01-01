Макрон назвал 2018-й год решающим в битве за европейское будущее

Париж, 1 января. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к народу заявил, что Франция не сможет достичь успеха без Европейского Союза.

По мнению Макрона, 2018-й год станет определяющим в сражении за единую Европу.

«Для Европы 2018 год будет решающим. Вы знаете, что я полностью погружен в эту битву, поскольку я глубоко верю, что Европа — это благо для Франции, что Франция не сможет достичь успеха без сильной Европы, которая сама стала бы сильнее» — сказал Макрон.

Французский лидер также призвал соотечественников придать континенту новый импульс. Следует отметить, что в уходящем году Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом Франции.

Накануне Владимир Путин обратился с традиционным обращением к российскому народу. Глава государства уделил особое внимание семейным ценностям. Путин отдельно обратился к тем, кто встретил бой курантов, выполняя профессиональный или воинский долг.