Вучич: в 2018 году Белград будет активно сотрудничать с Москвой и Пекином

Белград, 31 декабря. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в новом году Белград намерен активизировать сотрудничество с Россией и Китаем, а также усилить евроинтеграционные процессы.

«2018-й должен стать годом ускоренной европейской интеграции для нашей страны, а также годом успешного и всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем», — сказал глава Сербии.

Обращаясь к сербскому народу, Вучич также отметил прогресс в сокращении государственного долга страны и существенное сокращение безработицы.

Он отметил, что Белград надеется на вступление в Европейский Союз, сохраняя дружественные отношения с Москвой и Пекином. Вучич также акцентировал внимание на необходимости сохранения военного нейтралитета.

Накауне президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил страну с Новым годом.