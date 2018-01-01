18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Председателем «Большой семерки» стала Канада
Политика
Вучич: в 2018 году Белград будет активно сотрудничать с Москвой и Пекином
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вучич: в 2018 году Белград будет активно сотрудничать с Москвой и Пекином

    0:29  1 Января 2018  /обновлено: 0:29  01 Января 2018
    286

    Вучич: в 2018 году Белград будет активно сотрудничать с Москвой и Пекином

    Белград, 31 декабря. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в новом году Белград намерен активизировать сотрудничество с Россией и Китаем, а также усилить евроинтеграционные процессы.

    «2018-й должен стать годом ускоренной европейской интеграции для нашей страны, а также годом успешного и всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем», — сказал глава Сербии.

    Обращаясь к сербскому народу, Вучич также отметил прогресс в сокращении государственного долга страны и существенное сокращение безработицы.

    Он отметил, что Белград надеется на вступление в Европейский Союз, сохраняя дружественные отношения с Москвой и Пекином. Вучич также акцентировал внимание на необходимости сохранения военного нейтралитета.

    Накауне президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил страну с Новым годом.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #ес #сербия #вучич #пекин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      17:19 31 Декабря 2017 1769
      Читать
      16:58
      Вчера

      Стоять на Майдане будет некому: в Госдуме объяснили слова Порошенко об украинском паспорте
      16:07
      Вчера

      Дело о взрыве в петербургском магазине переквалифицировали на статью о теракте
      13:06
      Вчера

      Украина с 1 января вводит биометрический контроль для граждан России и еще 69 стран
      12:34
      Вчера

      В Совфеде с юмором отреагировали на заявление Трампа о «победе» коалиции США в Сирии
      10:31
      Вчера

      Володин поздравил россиян с наступающим 2018 годом

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8675

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14434

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3048

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1631

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15405
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      482
      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      17:19   31 Декабря 2017
      1769
      Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

      Путин поздравил Камчатку и Чукотку с наступившим 2018 годом

      15:15   31 Декабря 2017
      4031
      Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

      Что происходит в Иране: пытается ли Запад срежиссировать новую «арабскую весну»

      13:25   31 Декабря 2017
      5242