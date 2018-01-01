Полтавченко поздравил жителей Санкт-Петербурга с Новым годом

Санкт-Петербург, 31 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил горожан с Новым годом посредством Instagram. С текстом поздравления можно ознакомиться на странице пресс-секретаря губернатора, а уже с нового года своим аккаунтом в популярной социальной сети обзаведется и сам Полтавченко.

«Дорогие друзья! Поздравляю всю огромную армию петербургского интернет-сообщества с наступающим 2014 годом», — говорится в поздравлении.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с новым годом. Он подчеркнул, что Новый год в России — прежде всего, семейный праздник.

Глава государства призвал соотечественников простить друг другу ошибки, уделить внимание родным и близким. Глава государства отдельно поздравил людей, которые встретили Новый год, выполняя воинский или служебный долг.