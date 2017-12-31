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В Москве после анонимного звонка проверяют сразу 12 ресторанов
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    В Москве после анонимного звонка проверяют сразу 12 ресторанов

    23:46  31 Декабря 2017  /обновлено: 23:46  31 Декабря 2017
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    В Москве после анонимного звонка проверяют сразу 12 ресторанов

    Москва, 31 декабря. Неизвестный сообщил в экстренные службы о том, что в 12 ресторанах Москвы заложено взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что угроза поступила в заведения сети ресторанов «Интерресторан». Специалисты уже начали проверку помещений, — цитирует РИА Новости.

    Агентство ТАСС располагает информацией о «минировании» шести ресторанов. «За несколько минут в Москве поступили угрозы взрыва по шести адресам — ул. Декабристов, 35, Сивцев Вражек, 3, ул. Новый Арбат, 3, Тверская, 22, Народного ополчения д. 40 к. 1, Пятницкий переулок, 10 стр. 1, а также Большая Пироговская 37–43», — пишет ТАСС.

    Следует отметить, что ложные сообщения о минировании зданий в последнее время приобрели массовый характер. В период с сентября по декабрь такого рода сообщения поступали в 190 городах России.

    Ранее стало известно об эвакуации людей с Дворцовой площади Петербурга. Однако МЧС РФ эту информацию опроверг.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #москва #минирование #интерресторан
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