Открытое горение на складе в Подольске ликвидировано

Москва, 31 декабря. Открытое горение в ангаре города Подольск Московской области ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

«Ликвидировано открытое горение, тушение пожара продолжается», — объяснили в ведомстве.

Локализовать пожар в ангаре с пластиком в подмосковном Подольске удалось в 18.21 мск на площади около полутора тысяч квадратных метров.

Также отмечается, что пожару на Домодедовском шоссе был присвоен второй, повышенный уровень сложности. К его тушению были привлечены 90 человек и 26 единиц техники, — сообщает ТАСС. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее сообщалось, что пожар в Подольске попал на видео.