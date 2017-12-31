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Красноярск отметил Новый год флешмобом Дедов Морозов
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    Красноярск отметил Новый год флешмобом Дедов Морозов

    23:13  31 Декабря 2017  /обновлено: 23:15  31 Декабря 2017
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    Красноярск отметил Новый год флешмобом Дедов Морозов Красноярск отметил Новый год флешмобом Дедов Морозов

    Красноярск, 31 декабря. В «Татыщев-парке Красноярска прошел флешмоб Дедов Морозов. Об этом сообщает ТАСС.

    Организаторы праздника о флешмобе предупредили заранее, а горожане охотно поддержали призыв облачиться в одежду Деда Мороза.

    «У нас праздник начался за час до полуночи. Концерты, выступают вокальные и танцевальные коллективы города: «Кураж», «Раздолье» и другие. Довольно много пришло в костюмах Деда Мороза — мы заранее объявили, что будет флешмоб», — цитирует ТАСС представителя парка Екатерину Суворову.

    Кроме того, набережная Енисея приняла фестиваль «Волшебный лед Сибири», — отмечает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга на Новый год водили хороводы вокруг главной елки города.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #красноярск #новый год #флешмоб дедов морозов #татыщев-парк
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