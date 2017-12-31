Красноярск отметил Новый год флешмобом Дедов Морозов

Красноярск, 31 декабря. В «Татыщев-парке Красноярска прошел флешмоб Дедов Морозов. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы праздника о флешмобе предупредили заранее, а горожане охотно поддержали призыв облачиться в одежду Деда Мороза.

«У нас праздник начался за час до полуночи. Концерты, выступают вокальные и танцевальные коллективы города: «Кураж», «Раздолье» и другие. Довольно много пришло в костюмах Деда Мороза — мы заранее объявили, что будет флешмоб», — цитирует ТАСС представителя парка Екатерину Суворову.

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