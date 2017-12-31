Красноярск отметил Новый год флешмобом Дедов Морозов
Красноярск, 31 декабря. В «Татыщев-парке Красноярска прошел флешмоб Дедов Морозов. Об этом сообщает ТАСС.
Организаторы праздника о флешмобе предупредили заранее, а горожане охотно поддержали призыв облачиться в одежду Деда Мороза.
«У нас праздник начался за час до полуночи. Концерты, выступают вокальные и танцевальные коллективы города: «Кураж», «Раздолье» и другие. Довольно много пришло в костюмах Деда Мороза — мы заранее объявили, что будет флешмоб», — цитирует ТАСС представителя парка Екатерину Суворову.
Кроме того, набережная Енисея приняла фестиваль «Волшебный лед Сибири», — отмечает ТАСС.
Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга на Новый год водили хороводы вокруг главной елки города.