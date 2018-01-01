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Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году
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    Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

    0:03  1 Января 2018  /обновлено: 0:03  01 Января 2018
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    Путин поздравил россиян с Новым годом

    Москва, 1 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к жителям страны.

    Российский лидер выразил надежду, что желания и надежды людей в наступающем году обязательно сбудутся. В своем обращении Владимир Путин уделил особое внимание семейным ценностям, отметив, необходимость взаимопонимания и поддержки родных и близких людей.

    «Новый год у нас — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве. С особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними», — сказал глава государства.

    Владимир Путин отметил важное значение взаимопонимания с молодым поколением, умение понять устремления и мечты детей, а также призвал поддерживать родных и близких, «быть чуткими, дарить добро, наполняя жизнь истинным человеческим смыслом». Глава государства также напомнил, что современные технологии дают возможность общения, даже если нас разделяют тысячи километров.

    Свою особую благодарность Путин выразил россиянам, которых бой курантов застал за исполнением воинского и служебного долга.

    «Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших повседневных делах. Сплоченность дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и достижений», — подчеркнул президент.

    Заканчивая новогоднее обращение Владимир Путин призвал соотечественников простить друг другу ошибки, обнять, признаться  любви, согреть заботой и вниманием дорогих людей.

    «Пусть в новом году в жизни каждого человека и каждой семьи произойдут перемены к лучшему… Будьте счастливы. С праздником Вас. С новым 2018-м годом», — сказал глава государства.

    Новогоднее поздравление президента стало уже неотъемлемой частью празднования Нового года. В самые последние минуты уходящего года по всем телеканалам страны звучит поздравление президента, а как только он произносит: «С Новым годом!», начинают бить часы-куранты на Спасской башне, россияне наполняют бокалы шампанским и радостно встречают Новый год.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #новый год #поздравление #обращение
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