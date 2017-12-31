Жители Екатеринбурга встретили Новый год хороводом вокруг 50-метровой елки

Екатеринбург, 31 декабря. Жители и гости Екатеринбурга отметили Новый год на главной площади города хороводом вокруг елки и посещением павильона в виде ледяного торта.

В 2018 году Екатеринбург отмечает 295-летие, поэтому ледовый торт, украшенный 295 горящими свечами, символизирует юбилей города. Павильон в виде праздничного торта стал ключевой фигурой ледового городка, который открылся 29 декабря на главной площади Екатеринбурга. Внутри павильона располагаются миниатюрные ледовые изображения самых узнаваемых объектов Екатеринбурга.

Большая часть скульптур ледового городка посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу-2018, матчи которого пройдут в 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге. Кроме того, на центральной площади города возведен ледяной образ главного кафедрального собора Екатеринбурга, однако традиционно главным символом праздника стала 50-метровая новогодняя елка.