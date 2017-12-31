В МЧС опровергли информацию об эвакуации Дворцовой площади в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 декабря. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию об эвакуации Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

«Там будет световое шоу, и для соблюдения мер безопасности людей выводят с площади и будут пропускать через рамки», — сказал Литовка.

Ранее в социальных сетях очевидцы сообщили о массовой эвакуации с Дворцовой площади в Петербурге. По их словам, сотрудники правоохранительных органов попросили всех горожан и гостей города покинуть площадь, мотивируя данную просьбу «техническими причинами».