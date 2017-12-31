Генсек ООН в канун Нового года обратился к миру с предостережением

Нью-Йорк, 31 декабря. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш обратился к населению планеты с предостережением. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Политик не только поздравил людей с Новым годом, но и напомнил о том, что он призывал объявить 2017-й годом мира.

«К сожалению, мир кардинальным образом пошел в обратном направлении… Я обращаюсь с предостережением – сигналом тревоги для всего нашего мира», — подчеркнул генсек.

По словам Гутерреша, обострились региональные конфликты, появились новые опасности. В особенности его беспокоят возможность начала ядерного конфликта и глобальные изменения климата.

«Вступая в 2018 год, я призываю к единству. Я искренне верю, что мы можем сделать наш мир более надежным и безопасным», — отметил генеральный секретарь ООН в канун Нового года.

Напомним, ранее стало известно о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал проведенный обмен пленными в Донбассе.