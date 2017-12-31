Аэропорты Саратова, Казани и Волгограда эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Казань, 31 декабря. Пассажиров и персонал аэропортов Казани, Саратова и Волгограда экстренно эвакуировали после сообщений о заминировании. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы международного аэропорта «Казань», сообщение о минировании поступило в 18.35 мск. Неизвестный утверждал, что на территории воздушной гавани заложено взрывное устройство. В аэропорт прибыли спецслужбы и кинологи. После завершения проверки работа предприятия была возобновлена.

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в аэропорту «Саратов Центральный» поступило в 18.08. аэропорт также работает в штатном режиме.

Ложным оказалось и сообщение о минировании аэропорта Волгограда.

«В предновогодний вечер поступил анонимный звонок об угрозе минировании терминала «А», в котором осуществлялись вылеты по внутренним рейсам. Была проведена эвакуация, задержек в расписании рейсов в связи с этим не было», — пояснил пресс-секретарь организации Ярослав Зимин. — передает ТАСС.

Ранее сообщалось об эвакуации людей с Дворцовой площади Петербурга по «техническим причинам».