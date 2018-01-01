Сирия итоги за сутки на 1 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Идлиба и Хамы, ИГ убило 20 бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 1 января. ВКС РФ обеспечили освобождение от «Джебхат ан-Нусры»1 нескольких поселений Идлиба и Хамы, ИГ1 убило 20 бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре, САА отбила атаку боевиков на трассе Хомс – Саламия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ освободили от «Тахрир аш-Шам» несколько поселений Идлиба и Хамы.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с САА в Идлибе и Хаме, обстреляла позиции SDF в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): вела бои с SDF на северо-западе Алеппо.

Курды: подверглись обстрелу со стороны «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, потеряли 20 бойцов убитыми и 50 раненными в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В течение дня в Восточной Гуте продолжались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. По данным военного источника в сети Telegram (@EMCnewscenter1) артиллерия правительственных войск атаковала опорные пункты незаконных формирований в районах Джобар и Айн Тарма, а также недалеко от населенных пунктов Дума, Кафр Батна, Сакба, Отая, Арбин и Месраба. Отмечается, что правительственные войска поддерживали ВВС Сирии.

В Харасте продолжались бои за контроль над складом военной техники между сирийской армией и боевиками. Местный источник в социальной сети Twitter (@adnanshamy0) писал об интенсивных перестрелках на территории населенного пункта. По данным военного канала в сети Telegram (@EMCnewscenter1), боевики захватили автозаправочную станцию Абу Кафа и здание больницы, расположенное недалеко от эпицентра противостояния.

Накануне стало известно, что радикалы вели обстрел мирных поселений на подконтрольных оппозиционным группировкам территориях Гуты.

Провинция Алеппо

Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@imageslive), что на северо-западе провинции Алеппо зафиксированы столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам».

В этой же части региона продолжалось противостояние между курдскими отрядами ополчения и протурецкими группировками. Ранее боевики Сирийской свободной армии (ССА) и «Ахрар аш-Шам» обстреляли позиции SDF в районе Африна. Курды, в свою очередь, открыли огонь по опорным пунктам подконтрольных Анкаре военизированных формирований недалеко от города Азаз.

Провинция Хомс

Радикалы группировок «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам» атаковали солдат Сирийской арабской армии (САА) на трассе, соединяющей города Хомс и Саламия. По данным местного источника в сети Telegram (@EMCnewscenter1), бойцы правительственных войск САР отбили нападение исламистов.

Ранее боевики незаконных вооруженных формирований нарушили перемирие, установленное на территории провинции Хомс, открыв огонь по опорным пунктам армии Асада в окрестностях населенных пунктов Аль-Гаджар и Талльбиса.

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор вновь отмечались столкновения между курдскими отрядами ополчения и разрозненными группировками «Исламского государства», писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@andrevasiliev80).

В конце дня местный Twitter-канал (@bjoernstritzel) сообщил, что террористы «Исламского государства» напали на позиции SDF. По сведениям автора публикации, смертник атаковал опорные пункты «демократической армии» в районе деревни Аль-Бахра. В результате инцидента погибло 20 бойцов курдского ополчения, еще 50 человек получили ранения.

Напомним, радикальные исламисты бежали на подконтрольные курдам территории Дейр-эз-Зора под натиском массированных атак ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА). Небольшие группировки ИГ продолжают скрываться в этих районах региона, совершая нападения на позиции SDF.

Провинция Даръа

В административном центре провинции Даръа продолжались перестрелки между группировками вооруженной оппозиции и солдатами армии САР, передавал один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@dirb3lba). Ранее боевики открыли огонь по южной части города. В качестве ответных мер Сирийская арабская армия (САА) начала обстрел укрепрайонов радикалов.

Стоит отметить, что открыв огонь по жилым кварталам города Даръа, боевики нарушили установленное в регионе перемирие. Напомним, наряду с провинциями Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, Даръа входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносили удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревни Синджар на востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах российской авиации писал местный Twitter-канал (@HalabTodayTV).

В это время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела обстрел укрепрайонов радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Аль-Тамана в южной части региона. Также интенсивные перестрелки между бойцами армии САР и террористами были зафиксированы в районе населенного пункта Хувейн на юге региона. Об этом писал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) местный источник. Позже Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщил, что солдаты правительственных войск при поддержке ВКС РФ освободили город от боевиков «Ан-Нусры».

Провинция Хама

На территории провинции Хама продолжалась операция правительственных сил САР против террористов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам». При поддержке ВКС РФ войска Башара Асада атаковали позиции исламистов. Военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) писал, что Сирийская арабская армия (САА) вела артобстрел укрепрайонов боевиков недалеко от населенного пункта Харб Нафса на юге региона. Также источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) сообщал об ударах артиллерии САА по пунктам дислокации радикалов «Ан-Нусры» в окрестностях города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Кроме того, военный источник в социальной сети Twitter (@EMCnewscenter1) передавал, что ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам» идут в районе населенного пункта Аш-Шакусия.

Ирак

ВВС Ирака нанесли удары по опорным пунктам террористов «Исламского государства» к югу от Мосула, передавало Alsumaria News. По данным информационного агентства, в результате бомбардировки иракской авиации в районе Аль-Бусеф уничтожено 17 радикальных исламистов.

Еще 11 ИГИЛовцев было ликвидировано в северо-восточной части провинции Дияла, писало Alsumaria News. Кроме того, солдаты иракской армии и бойцы отрядов народной самообороны «Хашд аш-Шааби» обнаружили в этом районе склад оружия и боеприпасов ИГ, а также уничтожили пять штабов террористической организации.

Также Alsumaria News сообщало, что в результате рейда сил безопасности Ирака в окрестностях Аль-Каима было ликвидировано пять террористов-смертников, а также уничтожен заминированный автомобиль «Исламского государства».

В административном центре провинции Киркук произошел взрыв. Iraqi News передавало, что сдетонировали три мины, заложенные в здании кафе в центральной части города. По данным информационного агентства, в результате происшествия погибло пять мирных жителей столицы региона.

Поселение Аль-Фархатия на юге провинции Салах эд-Дин подверглось атаке террористов «Исламского государства», писало Iraqi News. По данным информационного агентства, радикальные исламисты открыли огонь по северной части населенного пункта. В результате обстрела погибло четыре мирных жителя и еще девять – получили ранения.

950 иракцев вернулись в свои дома в городах Хит и Аль-Каим, писало Iraqi News. Сообщалось, что из лагерей для беженцев в провинцию Анбар прибыло 19 автобусов с мирными жителями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)