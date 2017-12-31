Один человек убит и семеро ранены при стрельбе в Колорадо

Денвер, 31 декабря. Один человек убит и семеро ранены в результате стрельбы в пригороде города Денвер штата Колорадо США. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что среди раненных пятеро помощников шерифа. Еще двое - местные жители. По данным управления шерифа округа Дуглас, мужчина, открывший огонь, мертв.

Из сообщения правоохранителей следует, что помощники шерифа прибыли в связи с вызовом, поступившем из жилого дома. В ходе проведения следственных действий злоумышленник открыл огонь, ранив несколько человек.

2 ноября сообщалось о стрельбе в универмаге в штате Колорадо.