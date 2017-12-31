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Мы переволновались, но это было здорово: российские селебрити подводят личные итоги года. ФАН-ТВ
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    Мы переволновались, но это было здорово: российские селебрити подводят личные итоги года. ФАН-ТВ

    21:57  31 Декабря 2017
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    2017 год для России и всего мира стал богатым на громкие и неоднозначные события. С одной стороны, в минувшем году удалось обойтись без глобальных финансовых и политических потрясений, с другой – череда громких скандалов как на международной арене, так и внутри многих стран заставляла весь мир нервничать и напряженно следить за информационной повесткой дня. Однако для каждого из нас этот год, в первую очередь, запомнится переменами, которые случились в нашей личной жизни. Российские звезды и знаменитости поделились с ФАН-ТВ своими историями и достижениями.

    С корреспондентом ФАН-ТВ пообщалась Алиса Крылова, супермодель, посол и член совета директоров Всемирного Благотворительного Фонда W.I.N. Foundation, обладательница титулов «Миссис Россия 2010», «Mrs. Globe 2011»:

    – Наконец-то я написала свою книгу «Леди». Она еще и расшифровывается как «Лишь Единицы Достигают Идеала». В 2018 году к 8 марта будет презентация моей книги. Эта книга для женщин непосредственно о том, как нужно работать над собой, и что такое вообще Леди. Что это не просто какой-то там титул или, как сейчас можно говорить, – «Я стала леди, приобрела какие-то вещи, сходила на мастер-классы, и теперь я леди». Нет, это не то. Бесконечная работа над собой, то есть то, к чему стремится женщина. Это действительно образ жизни.

    Валерий Дидюля, композитор, гитарист, лидер группы «Дидюля» тоже поделился с ФАН-ТВ своими итогами 2017 года:

    Мы переволновались, но это было здорово: российские селебрити подводят личные итоги года. ФАН-ТВ

    – Я как гражданин России могу похвастаться выходом своего альбома. Это новая концертная программа. Наконец-то нам удалось поднять инструментальный жанр на очень хорошую высоту, с большим симфоническим оркестром. Мы прошли достаточно большое количество концертов по нашей стране, мне всегда приятно об этом говорить, что жанр развивается, и мы стоим, как говорится, у руля этого процесса.

    Алла Духова, советский и российский хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета «Тодес», как всегда, не скупится на сильные эмоции:

    Мы переволновались, но это было здорово: российские селебрити подводят личные итоги года. ФАН-ТВ

    – В этом году для нас самым значимым днем было 30-летие: 30-летний юбилей балета «Тодес»! Нам исполнилось 30 лет в этом году, ну и, конечно же, мы переволновались, готовя это мероприятие. Но оно прошло блестяще! В общем, столько было нервов на это потрачено, поэтому мы не забудем этого никогда!

    Владимир Чагин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер», сообщил о своих главных достижениях на профессиональном поприще:

    Мы переволновались, но это было здорово: российские селебрити подводят личные итоги года. ФАН-ТВ

    – Год очень успешный. Мы приняли участие в трех крупнейших проектах – «Africa Eco Race», «Дакар», «Шелковый путь». Три первых места! Очень здорово, конечно, что мы этим результатом порадовали и болельщиков, и наших партнеров.  

    Смотрите также: Личный успех на благо страны: знаменитые жители и гости Петербурга – об итогах 2017 года. ФАН-ТВ

    Кто-то радуется заслуженным победам и творческим свершениям, а кто-то главными достижениями в этом году считает семейные радости. В таком же ключе рассуждает актриса и телеведущая Ольга Спиркина:

    Мы переволновались, но это было здорово: российские селебрити подводят личные итоги года. ФАН-ТВ

    – Самым главным событием стал мой внук, потому что внук похож на меня, как две капли воды. То есть, не на дочку, не на папу, а похож на меня! Вот это просто… Моя старшая дочь говорит мне: «Мама, это тебе подарок». Он такой же буйный, как я, он копия меня, он артистичен. Он у меня в «Инстаграм» собрал уже 80 тысяч лайков просто так! Я выложила видео, где он купается там, хулиганит. Я даже не ожидала, что у него будет такой успех!

    Светлана Феодулова, певица, обладательница самого высокого голоса и самого высокого колоратурного сопрано по версии «Книги Рекордов Гиннеса», пообщалась с корреспондентом ФАН-ТВ:

    – У меня заговорил мой малыш! Для меня это, на самом деле, самая большая радость. Это моя доченька, ей три годика. Если честно, это особенный ребенок, поэтому для меня это еще втройне, в десять раз большая радость! Я сейчас вновь после рождения начинаю… иду по карьерной лестнице, поэтому все как-то объединяю и учусь гармонично соединять семью и мою творческую деятельность.

    Мы переволновались, но это было здорово: российские селебрити подводят личные итоги года. ФАН-ТВ

    У российских селебрити 2017-й год выдался насыщенным. В череде важных событий не только многочисленные концерты и шоу-программы, но и маленькие победы над собой. 

    Певец Илья Юдичев поделился с репортером ФАН-ТВ самым сокровенным:

    – Я абсолютно избавился от всех вредных привычек. Я веду сейчас здоровый образ жизни, у меня по-другому звучит вокал. Я очень люблю кушать. Люблю кушать, и на ночь, и выпить бокал вина-другой, понимаете… Но я не курил, и, слава Богу, мне от этого не пришлось избавляться. Да, я больше весил, а сейчас я в хорошей форме.

    Мы переволновались, но это было здорово: российские селебрити подводят личные итоги года. ФАН-ТВ

    Пожалуй, главным итогом уходящего года для француженки Анн-Мари Гидо, дочери летчика полка «Нормандия – Неман», стало открытие выставки в Музее Победы, посвященной столетию эскадрильи. Анн-Мари подарила музею уникальный комплекс французских и советских наград, летные книжки, военные карты, фотографии и личные вещи своего отца. Дочь Мориса Гидо рассказывает:

    – Прежде всего, конечно, эти все предметы для меня очень дороги, но я хотела именно поэтому поделиться ими, привезти их в Россию, и благодаря Военно-Историческому обществу и Российскому историческому обществу я все-таки их привезла. Я хотела бы, чтобы они оставались в России – там, где мой отец сражался, где погибли его друзья, в том числе механики, которые внесли большой вклад в эту общую победу.

    Смотрите также: На Россию нападают, но она идет вперед: итоги года подводят эксперты и известные люди. ФАН-ТВ

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Александр Фокин
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    #россия #москва
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