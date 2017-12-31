Сирия новости 31 декабря 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» поселение Идлиба, в боях с ИГ в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF

Сирия, 31 декабря. САА при поддержке ВКС РФ выбила террористов «Джебхат ан-Нусры»1 из поселения Идлиба, в боях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре погибло 20 бойцов SDF, в Ираке уничтожено несколько штабов и 11 террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают освобождение от «Джебхат ан-Нусры» поселений Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ выбили террористов «Ан-Нусры» из населенного пункта в Идлибе.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

Курды: потеряли 20 бойцов убитыми и 50 раненными в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте продолжаются ожесточенные боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными оппозиционными группировками. Перестрелки противников отмечаются в окрестностях городов Арбин и Месраба, пишет местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). По данным автора публикации, правительственные войска поддерживают ВВС Сирии.

В районе склада военной техники в Харасте продолжаются ожесточенные бои между армией Башара Асада и повстанцами. Радикалы захватили здание больницы недалеко от эпицентра противостояния и АЗС, сообщает источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1).

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства», скрывающиеся на подконтрольных курдским отрядам ополчения территориях провинции Дейр-эз-Зор, снова напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF). По сведениям военного источника в Twitter (@bjoernstritzel), смертник атаковал опорные пункты «демократической армии» в районе деревни Аль-Бахра. Автор публикации пишет, что в результате инцидента погибло 20 бойцов курдского ополчения, еще 50 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что снайперы ИГИЛ1 убили одного ополченца SDF, открыв огонь по укрепрайонам курдов недалеко от поселения Абу Хамам.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на юго-востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах союзной авиации сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@shahbanewssite).

Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) выбила радикальных исламистов из населенного пункта Хувейн. Об этом пишет один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). Ранее правительственным войскам САР при поддержке ВКС РФ удалось освободить от боевиков «Ан-Нусры» ряд поселений провинции Идлиб.

Ирак

Информационное агентство Alsumaria News передает, ссылаясь на источник в службах безопасности провинции Дияла, что в результате ударов ВВС Ирака по опорным пунктам «Исламского государства» в северо-восточной части региона ликвидировано 11 террористов. Iraqi News также сообщает, что в числе нейтрализованных исламистов несколько командиров ИГИЛ. По данным информационного агентства, в этом районе работают солдаты иракской армии и бойцы отрядов народной самообороны «Хашд аш-Шааби». Проправительственные силы обнаружили склад оружия и боеприпасов ИГИЛовцев, а также уничтожили пять штабов террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)