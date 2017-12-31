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Президент Ирана назвал правом людей участвовать в протестах без насилия
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    Президент Ирана назвал правом людей участвовать в протестах без насилия

    21:51  31 Декабря 2017  /обновлено: 21:51  31 Декабря 2017
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    Президент Ирана назвал правом людей участвовать в протестах без насилия

    Тегеран, 31 декабря. Участие жителей Ирана в акциях протеста является их конституционным правом. Об этом заявил в воскресенье президент страны Хасан Роухании.

    «Протесты и критика – это право людей, однако они должны быть направлены на решение государственных проблем и улучшение условий жизни народа. Уничтожение общественной собственности и нарушение общественного порядка неприемлемы», — написал иранский политик в своем обращении в соцсетях.

    Акции протеста на территории Ирана начались 28 декабря в городе Мешхеде. Недовольство людей было вызвано ростом цен на продукты.

    Однако уже 30 декабря в ходе беспорядков в иранской провинции Лурестан погибли два человека. Как отметил заместитель главы региона Хабибулла Ходжастепур, сотрудники правоохранительных органов не причастны к данному инциденту.

    Автор: Алексей Громов
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