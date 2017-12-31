Полиция ЛНР будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Луганск, 31 декабря. Правоохранительные органы Луганской народной республики были переведены на усиленный режим работы в новогодние праздники. Об этом рассказали журналистам представители министерства внутренних дел ЛНР.

«С целью предотвращения совершения преступлений в местах запланированных городскими и республиканскими властями мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству Христову, полиция ЛНР переведена на усиленный вариант несения службы», — пояснил источник РИА Новости.

В праздничные дни на территории Луганской народной республики пройдут более 200 мероприятий, в которых планируют принять участие около 100 тысяч человек. Поэтому было принято решение об увеличении числа полицейский патрулей.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины четыре раза обстреляли территорию Донецкой народной республики.