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Новости Сирии
Сирия новости 1 января 07.00: ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минировуют подступы к Абу-Омару в Идлибе
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    Сирия новости 1 января 07.00: ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минировуют подступы к Абу-Омару в Идлибе

    7:00  1 Января 2018
    1019

    Сирия новости 1 января 07.00: ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минировуют подступы к Абу-Омару в Идлибе

    Сирия, 1 января. ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минируют подступы к Абу-Омару в Идлибе; на сирийско-иракской границе появилось более 100 опорных пунктов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливаются боевиками в Восточной Гуте.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: обстрелял позиции САА на западных окраинах Алеппо.

    «Исламское государство»:1 может контратаковать САА с восточного берега Евфрата.

    Сирия новости 1 января 07.00: ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минировуют подступы к Абу-Омару в Идлибе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 1 января 07.00: ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минировуют подступы к Абу-Омару в Идлибе

    Вооруженные группировки, воюющие против САА в районе Восточная Гута, продолжают попытки не допустить перехода правительственных сил в наступление в пригороде Дамаска Джобар. По сообщениям источника в Twitter (@sayed_ridha), боевики перебрасывают на передовые позиции свежие силы и доставляют вооружение и боеприпасы. Похожая ситуация отмечается и в районе Нашабии.

    Как пишет Telegram-канал @World_On_Alert, боевики обстреливают позиции правительственных войск со стороны населенных пунктов Кафр-Батна, Джисрин и Нашабия.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 1 января 07.00: ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минировуют подступы к Абу-Омару в Идлибе

    Источник в Telegram (@nors2017) сообщает, что турецкие войска готовы к проведению совместной с протурецкими вооруженными формированиями операции по блокированию курдского кантона Африн и теперь ждут решения Совета безопасности правительства Турецкой Республики.

    По информации источника в Twitter @Sohayb_Masri1, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции САА на западной окраине Алеппо из окрестностей города Рашидин. Отмечается, что правительственным войскам удалось подавить боевиков ответным минометным огнем. О потерях не сообщается.  

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 1 января 07.00: ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минировуют подступы к Абу-Омару в Идлибе

    Источник в Telegram (@UnitedNetworksFSNN) пишет, что в ближайшее время разрозненные отряды «Исламского государства», остающиеся на восточном берегу Евфрата, могут контратаковать САА в провинции Дейр-эз-Зор, используя переправы через реку, из районов Эр-Рамади, Аббас и Сбехан. Отмечается, что, кроме этого, правительственным войскам в этом районе также могут угрожать боевики «Исламского государства» и «Новой сирийской армии», прошедшие подготовку на американских военных базах Ат-Танф и Аш-Шаддади, которые, по некоторым данным, уже действуют в пустыне между станциями Т-2, Т-3 и населенным пунктом Аш-Шула.

    Напомним, по данным, которые ранее озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, США проводят подготовку так называемой «Новой сирийской армии» на своих базах Ат-Танф и Аш-Шаддади, в составе которой входят более тысячи боевиков ИГ1, выведенных под прикрытием США из Ракки и с восточного берега Евфрата. По словам Герасимова, задача проамериканской вооруженной группировки — дестабилизация ситуации в Сирии.

    На участке сирийско-иракской границы между населенным пунктом Багуз и переходом Абар-Тлаба было установлено более 100 опорных пунктов, сообщает источник в Twitter (@hamza_780).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 1 января 07.00: ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минировуют подступы к Абу-Омару в Идлибе

    «Хайят Тахрир аш-Шам», по информации источника в Twitter (@MousaAlomar), завершили создание линии обороны в районе населенных пунктов Тамана, Хуайн-эль-Кебир и Абу-Омару. Отступая в результате успешного наступления правительственных войск из Абу-Дали, боевики заминировали территорию на подступах к Абу-Омару. Также не исключается возможность использование террористами заминированных автомобилей.

    Провинция Хама

    Сирия новости 1 января 07.00: ВС Турции готовы начать операцию по блокированию Африна; «Хайят Тахрир аш-Шам» минировуют подступы к Абу-Омару в Идлибе

    Источник в Twitter (@MIG29_) считает, что силы «Хайят Тахрир аш-Шам» могут в ближайшее время начать наступление на позиции правительственных сил из Аль-Латамины в сторону прифронтового населенного пункта Халфая. Для этого террористы могут использовать имеющиеся у них в Аль-Латамине танки, «джихад-мобили» и автомобили со взрывчаткой.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #саа #дейр-эз-зор #идлиб #хайят тахрир аш-шам
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