Патриарх Кирилл попросил во время новогоднего молебна мира для Украины

Москва, 31 декабря. В рамках новогоднего молебна в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на то, что в 2018 году на просторах «исторической Руси» воцарится мир.

«Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь, примирит народы, находящиеся в состоянии гражданских конфликтов. Сейчас особенно я имею в виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от этого конфликта», — попросил в своем выступлении глава Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх Кирилл также призвал людей работать достойно и изменить окружающий мир к лучшему.

Напомним, в начале декабря стало известно о том, что глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет готов встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.