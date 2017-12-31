Два человека и ребенок погибли в ДТП в Ингушетии

Магас, 31 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Ингушетии. Об этом сообщили в воскресенье представители республиканского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел на федеральной трассе «Кавказ». Согласно предварительной информации, в районе населенного пункта Яндаре столкнулись автомобили BMW и LADA Granta. В результате аварии погибли две женщины и девятимесячный ребенок. Как передает РИА Новости, еще два человека получили травмы.

Напомним, ранее стало известно о гибели двух человек в результате ДТП в на трассе Архангельск — Новодвинск.