Медведев одобрил соглашение о приграничном сотрудничестве с Литвой до 2020 года

Москва, 31 декабря. Председатель правительства России Дмитрий Медведев одобрил предложение о подписании соглашения о финансировании программы приграничного сотрудничества с Литвой до 2020 года. Соответствующие данные были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Инициатива была подготовлена министерством экономического развития РФ и одобрена внешнеполитическим ведомством.

«Принято... предварительно проработанное с Европейской комиссией и литовской стороной предложение Минэкономразвития России о подписании соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия-Литва» на период 2014–2020 годов», — указано в документе.

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова посоветовала президенту Литвы Дале Грибаускайте продемонстрировать гибкость в политических вопросах.