США вспоминают о демократии, только когда им это на руку — Эрдоган

Анкара, 31 декабря. Американская сторона вспоминает о демократии только в тех случаях, когда это выгодно только ей. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли заявила о том, что Вашингтон больше не позволит ООН пользоваться «щедростью американского народа». Речь идет о сокращении бюджета организации на ближайшие два года на 166 миллионов долларов.

«Соединенные Штаты Америки заявили, что они перестанут оказывать финансовую помощь ООН. И где же их демократия? Получается, что США вспоминают о демократии лишь тогда, когда им это на руку», — отметил Эрдоган.

Напомним, в своем новогоднем обращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил население страны за твердую позицию по иерусалимскому вопросу.